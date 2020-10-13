ضبط أمين مخزن ومتعهد بشركة الجملة استوليا على 95 طن سكر مدعم

ضبطت مباحث تموين القليوبية، أمين مخزن، ومتعهد تعبئة، بإحدى شركات الجملة بشبين القناطر، اليوم، لبيعهما كميات من السكر المدعم فى السوق السوداء وتحفظت المباحث على 15 طن سكر محملة على سيارتين.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، تفيد بقيام أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة، فرع شبين القناطر، ومتعهد التعبئة بمخزن كفرشبين، بالتصرف فى كميات كبيرة من السكر المدعم المخصص للبقالين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين ومستحقي الدعم، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن تبين قيام الأول بالتصرف فى كمية قدرها 80 طن سكر "مدعم" والإتجار بها فى السوق السوداء كما تم ضبط سيارتين محمل عليها 15 طن سكر"مدعم".

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتحميل كميات السكر من داخل المخزن متوجهين بها لأحد المصانع إنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه في الأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يشار إلى أن مباحث التموين، ضبطت في وقت سابق المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.