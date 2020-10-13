رئيس جامعة بنى سويف: عقد 5 اختبارات أكاديمية للغة الإنجليزية بحضور 420 باحث

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عدداً من الاجتماعات للجنة الاشراف على مركز اللغات والترجمة، وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومجلس الإدارة لمركز المؤتمرات بحضور المستشار المالي والقانوني وأمين عام الجامعة، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة.

وأعلن الدكتور منصور خلال اجتماع مركز اللغات والترجمة عن بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم (90) يوم 19 أكتوبر الجاري، ورقم (91) يوم 2 نوفمبر القادم، وتم عقد خمس اختبارات بحضور 420 باحث ليصل إجمالي الباحثين الذين تقدموا لأداء الاختبارات منذ استئناف الاختبارات بالمركز مع بداية يوليو الماضي باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا إلى 2640 باحثاً.

وخلال اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات وجه الدكتور منصور بضرورة استعداد المركز للعام الدراسي الجديد لاستقبال أعضاء هيئة التدريس وتوفير كافة التسهيلات لهم وإزالة أى عقبات قد تواجههم خلال فترة إقامتهم.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الموضوعات المتعلقة بنقل وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس من وإلى الجامعة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.