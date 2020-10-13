17 إجراء ضمن خطة المحافظات لاستقبال انتخابات النواب

أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات بشأن الاستعداد لانتخابات مجلس النواب حيث تنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

رصدت "الوطن" توجيهات التنمية المحلية للمحافظات بشأن الانتخابات وهي كالتالي:

- وقف تنفيذ أي قرارات بتعديل المدارس المُحددة كمراكز انتخابية.

- على الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف تنفيذ أي قرارات صادرة بتعديل مسميات المدارس المتخذة كمراكز انتخابية حتى انتهاء العملية الانتخابية في 14 ديسمبر المقبل.

- التيسيرعلى الناخبين للوصول إلى لجانهم دون حدوث أي لبس أو غموض قد ينشأ نتيجة تغيير المسمى.

- على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية الحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح دون آخر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

- تجهيز المقار الانتخابية وتطهيرها لمواجهة كورونا.

- التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة كل الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية.

- إقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين بمقر اللجان.

- توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

- تعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

- متابعة حظر أي دعاية انتخابية بالوحدات المحلية، أو أي منشآت حكومية داخل المحافظات.

- التأكد من التزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، منعا للتشوهات البصرية والحفاظ على الشكل الحضاري.

- إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده.

- التقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- توفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة.

- تفعيل خطط الطوارئ بجميع المرافق العامة والخدمية بها، مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

- على المحافظات توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

- على المحافظات الاستفادة من الدروس المستفادة من عملية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة لتلافي أي سلبيات أو معوقات والعمل على تذليلها والاستفادة من الايجابيات التي تحققت.