محمد حاتم يعلق على فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما

عبر الفنان محمد حاتم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، عن فيلم "لما بنتولد"، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، بنشر صورة الجائزة، وأخرى له من الفيلم .

وقال محمد حاتم: "سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة عن فيلم لما بنتولد، وحصول المؤلفة نادين شمس على جائزة أفضل سيناريو".

يذكر أن هذه الجائزة الثانية لمحمد حاتم عن فيلم " لما بنتولد"؛ إذ حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية، التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان، وعضوية مدير التصوير سمير فرج، والسناريست الدكتور أشرف محمد، والفنانة سلوى محمد علي، والناقدة آمال عثمان.

ويقوم محمد حاتم، في فيلم "لما بنتولد" بدور "أسامة"، شاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية، والفيلم من إخراج تامر عزت، وتأليف نادين شمس.

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات، منها "الجونة السينمائي، وأيام قرطاج السينمائي، والقاهرة السينمائي الدولي".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد حاتم، مسلسلات "بخط الأيد، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وممالك النار".