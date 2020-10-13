السيطرة على حريق هائل بمخزن بقالة في زفتى بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق هائل، شب، اليوم، بأحد مخازن البقالة التابعة لتاجر جملة، قبل امتدادها إلى المنازل والمحال المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من أهالي منطقة "سوق الخضار" بمدينة زفتى، يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المخازن، وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.

وأفاد شهود عيان أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب في تكبد مالكه خسائر مالية تصل إلي ٢٠٠ ألف جنيه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي قررت ندب خبراء الادلة الجنائية لحصر التلفيات وبيان سبب اشتعال النيران.