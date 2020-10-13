بعد علاجها لـ8 أشهر.. إطلاق سلحفاة في بحر الإسكندرية

أطلق فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف البحرية والحيوانات، سلحفاه بحرية من نوع "لوجر هيد" اليوم، بعد علاجها لمدة 8 أشهر كاملة بسبب نقص أحد الزعانف، وجرى علاجها لتمكينها من القدرة علي السباحة مرة أخرى.

وقالت مي حمادة، مسؤول الفريق، إن السلحفاه التي أطلقت عليها اسم "نيمو" كانت معها من شهر فبراير الماضي، حيث عثر عليها أحد الأشخاص أثناء الصيد، وحينما حاول إعادتها للبحر لم تتمكن من السباحة.

وأضافت أن أعضاء الفريق تواصلوا معه لعلاجها وجرى التواصل مع خبراء السلاحف في new england aquarium ، حيث تم الوصول إليهم من خلال "ماجور باتريك" رئيس شرطة البيئة في ماساوستس.

وأكدت أن الخبراء شرحوا لها طريقة التأهيل لإمكانية عودتها للسباحة بعد العلاج، لافتة إلي أنه تم تأجير مركب، والتواجد في موقع مناسب بعيد عن مراكب الصيد و تم إطلاق السلحفاة.