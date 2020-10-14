القاهرة تواجه العشوائيات بمشروعات سكنية.. منها "الشهبة" ووادي فرعون

تواصل محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات وتوفير مسكن أمن وحياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات ببعض المناطق.

رصدت "الوطن"، مجهودات المحافظة في القضاء على العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الراهنة من أجل حياة أفضل للأسر، وهى كالتالى:

- مشروع الشهبة ووادي فرعون بحي منشأة ناصر

ويشمل إنشاء عدد 67 عمارة سكنية يشمل 1608 وحدات، حيث يقام المشروع على مساحة 63 فدانا، وتم البدء في أعمال تجهيز وردم الموقع وبدء الأساسات وجاري أعمال اللبشة العادية لأساسات عدد 10 عمارات

-مشروع الأسمرات 3

يتضمن 7440 وحدة سكنية، وتم تنفيذ المشروع على مساحة 65 فدانا وتتكون العمارة السكنية من أرضي و9 أدوار وتوفر حوالي 60 وحدة سكنية، وقام صندوق تحيا مصر بتمويل 500 مليون جنيه، والتي تمثل حوالي 27% من المشروع ويقوم صندوق تطوير العشوائيات باستكمال تمويل المشروع.

- إنشاء تجمع سكني بمشروع معاً بحي السلام أول

إنشاء عدد 102 عمارة سكنية تشمل 5200 وحدة سكنية المرحلة الأولى بعدد 1100 وحدة بتمويل مؤسسة معا، وصندوق تطوير العشوائيات يقوم بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية المكونة من 102 عمارة من خلال 5 شركات مقسمة على مساحة 60 فدانا: 57% عمارات – 24% خدمات – 14% طرق وممرات – 5% فراغات.

-منطقة الزبالين 15 مايو

تطوير منطقة عشش يعمل القاطنون بها في مجال فرز وتدوير القمامة، ويعانون من عدم توافر الخدمات الأساسية والمرافق بالإضافة إلى وقوع المنطقة في مخر سيل، وجار إقامة وحدات سكنية لاستيعاب سكان المنطقة.

-مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

منطقة سكن غير ملائم بقلب العاصمة بها حوالي 5400 وحدة سكنية غير آمنة وتم إعلان المنطقة منطقة إعادة تخطيط في 25 ديسمبر 2015، وجار إقامة العمارات لنقل السكان الراغبين فى العودة إليها مع إنشاء مشروعات خدمية وسياحية.

من ناحية أخرى، ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، حذرت وزارة التنمية المحلية من إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين.

وأضاف "قاسم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك متابعة دورية وحملات مستمرة من الأحياء، وعلى المواطنين دورا كبيرا في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومنع فتح أي سناتر، وذلك بالإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه، وسيتم التحرك على الفور من قبل أجهزة الحي بالتعاون مع الشرطة لغلق المركز، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

محضر وغلق وغرامة عقوبة السناتر بالقاهرةوقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن هناك متابعة مستمرة، وأي سنتر يتم ضبطه سيغلق على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من تحرير محضر وغلق المكان وتغريم المخالف.