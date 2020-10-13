رسميا.. نقيب المحامين يدعو المجلس لتشكيل هيئة مكتب جديدة في 17 أكتوبر

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت الموافق 17/10/2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة.

وأكد "عطية"، في دعوته، أن الاجتماع مقرر لتشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، وما يستجد من أعمال.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قضت الشهر الماضي، بقبول الدعوى المقامة من المحام مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر في اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، في يونيو الماضي، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".

وجاء تشكيل هيئة المكتب من: أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.