مصدر أمني: حتى الآن لم يثبت تعذيب الأطفال بدار أبو الفتوح بالشيخ زايد

قال مصدر أمني أنه يتم حالياً فحص الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت وجود تعذيب للأطفال داخل "دار الفتوح" بمدينة الشيخ زايد، وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وفي حالة وجود شبهة جنائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلي حدوث مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمرهما ما بين ١٠ و ١١ عاماً داخل الدار علي أسبقية الدخول لدورة المياه، وتطور الأمر لاعتداء كل منهما علي الاخرى، وتدخلت المشرفة علي الدار لإنهاء الواقعة، وهذا يفسر الاصوات التى ظهرت بمقطع الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المصدر أنه حتى الآن لم تثبت أي اعتداءات أو تعذيب للاطفال بالدار، وأن أعمال الفحص لا تزال جارية من خلال سماع أقوال مشرفة الدار وعدد من الأطفال في الدار.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو تظهر أصوات وصرخات للأطفال داخل الدار، وتحدث نشطاء عن وجود تعذيب للأطفال داخل الدار.

وطالب رواد منصات التواصل بتوقيع العقوبة على مسئولي الدار في حالة ثبوت أي تعذيب من خلال تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.