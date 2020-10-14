أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 14-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الحالي، التي تنوعت بين المشمش والكريز والكمثرى والأناناس كالتالي:

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.