أسعار السمك اليوم الأربعاء 14-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الحالي، التي تنوعت بين البلطي والبوري والكاليماري والبربون كالتالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه

سمك البربون

وصل سعر الكيلو جرام من سمك البربون من 20 إلى 55 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض بين 80 إلى 95 جنيهًا.

سمك الثعابين

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 إلى 230 جنيهًا.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.