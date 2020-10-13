يكسوها الدود والعفن.. ضبط 38 "طن مخلل فاسد" في بني عبيد بالدقهلية

تحفظت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، على 38 طنًا من المخلل الفاسد، يعلوه الدود والعفن، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بمخزن بقرية أبو المعاطي الباز، التابعة لوحدة اليوسفية، وجري غلق المخزن وإحالة صاحبه إلي النيابة العامة.

خرجت الحملة، اليوم، بتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبقيادة حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، وأسفرت عن ضبط 38 طن و 400 كيلو جرام مخلل فاسد وغير صالح الاستهلاك الآدمي داخل براميل بلاستيكية وخزانات مياه، وتلاحظ وجود عفن ودود في كل البراميل المتواجدة بالمخزن.

شارك في الحملة الدكتور على منصور، مدير الإدارة البيطرية، والمهندس الشحات أنور مدير إدارة التموين، وخالد السمري سكرتير وحدة اليوسفية، وإبراهيم السيد عبدة مفتش الصحة، ومحمد عثمان، ورضا الهجين من إدارة البيئة، والإشغالات، والسيد السعيد مدير إدارة الإعلام برئاسة المركز.

وقرر رئيس المدينة تحرير 3 محاضر "تموين وصحة وغلق" لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشأة وإحالة المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي، إن الحملات التفتيشية مستمرة في المرور على المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز، لمتابعة الأحكام الرقابية والتموينية لضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة للقضاء على كل ما هو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بمركز ومدينة بنى عبيد.

يذكر أن رئاسة المدينة سبق وأن ضبطت خلال شهر يوليو الماضي 18 طنًا مخللات فاسدة بمزرعة ماشية، مبنية بالطوب البلوك ومعروشة بالغاب، بقرية ميت عدلان، التابعة لوحدة ميت سويد، وفي شهر أغسطس ضبطت مزرعة "قراميط" تتغذى على الحيوانات النافقة، بمدينة بني عبيد، على مساحة 350 متر وسط الأرض الزراعية، بمنطقة "السنبارى" ووجود كلاب نافقة وريش فراخ بالمزرعة، ويجري تغذية القراميط على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة.