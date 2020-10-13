طارق عبدالعزيز: انتظروني في مسلسل "تحقيق".. وراضي عن اختياراتي

قال الفنان طارق عبدالعزيز، إن الموضوعات الدرامية حاليا، أصبحت تتجه لاتجاه معين، متابعا: "الموضوع راجع في الأول والآخر للكتابة، والكلمة أول حاجة، والمؤلف بيتكتب موضوع يخص فئة معينة أو شكل معين، وطرح المواضيع محدود في حتة أو واخد أفكار تانية وهنا يظهر القصور".

وعن غيابه هو وجيله من الفنانين عن الساحة الفنية، أكد "عبدالعزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، "احنا تمام وفي حتة جميلة والواحد بيجتهد على أد ما بيقدر في اختيار الأعمال، وفيه ناس الحمد لله حبيني ويقولوا طارق مظلوم، بالعكس أنا مش مظلوم وراضي جدا عشان أنا اللي بختار أدواري والمواضيع اللي بشتغل فيها، وكل واحد له مشروع مش بالضرورة مشروع فن ولكن مشروع إنساني اللي منه الفن".

وتابع: "أنا ليا اختياراتي يجوز بتاخد وقت وعقبال ما موضوع يجي كويس"، لافتا إلى أنه يصور حاليا مسلسل "تحقيق" مع المخرج محمد فتحي، "هو مخرج واعد ومش عاوز أقول صاعد لأنه مخرج إعلانات كبير وفاهم دراما بشكل رائع، وهو مكسب للدراما لأنه بيقدم موضوع مختلف عن طريق مؤلف جميل اسمه محمد الدباح ومعاه الاستاذة عبير، هيكون عمل عظيم".

وشارك "عبدالعزيز" في فيلم "جريمة الإيموبيليا"، والذي عرض ضمن فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة الماضية بدار الأوبرا المصرية.

وقال "عبدالعزيز"، لـ"الوطن"، إنه يجسد دور ناشر تربى وعاش داخل عمارة الإيموبيليا بمنطقة وسط البلد، ويعمل مع صديقه المؤلف الذي يجسد دوره هاني عادل، وتتوالي الأحداث، مضيفاً أنه متشوق لعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشارك في بطولة الفيلم ناهد السباعي، هاني عادل، دعاء طعيمة، يوسف إسماعيل ولطيفة فهمي، من تأليف وإخراج خالد الحجر.