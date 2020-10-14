عاجل.. حريق بمحطة محولات كهرباء الحمراء في أسيوط دون إصابات

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق بمحطة محولات كهرباء الحمراء، متسببًا في انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق حي شرق، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

مصدر: جار التعامل وإجراء مناورات مع مركز التحكم القومي والإقليمي

وأكّد مصدر مسؤول بمحطة محولات الحمراء، أنَّ الحريق وقع في محول التيار على رابط القضبان بالمحطة البخارية "جهد 132 ك ف"، وتمّ السيطرة والإخماد دون إصابات، مضيفًا أنَّه جار التعامل وإجراء مناورات مع مركز التحكم القومي والإقليمي.