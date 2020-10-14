تسليم 1368 وحدة سكنية بالتجمع الثالث ضمن "سكن مصر" نوفمبر المقبل

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان المختلفة "سكن مصر" بعدد من المواقع ومشروع "JANNA" الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل "طلعت" والوفد المرافق له، زيارته بتفقد موقع تنفيذ 57 عمارة "سكن مصر" بإجمالي 1368 وحدة بالتجمع الثالث، والتي من من المقرر أنَّ يتمّ تسليمها لحاجزيها بدءاً من نوفمبر المقبل.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ 148 عمارة "سكن مصر" بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالي 3552 وحدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث إنه جارٍ تجهيز 85 عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيداً لتسليم الوحدات لحاجزيها في أقرب وقت.

كما شملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء 365 عمارة بمشروع "JANNA" بإجمالي 8760 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 85% بالتجمع الثالث، حيث تمّ متابعة تطور الأعمال، والبدء في أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكّد أنَّ الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة في المواعيد المقررة.