محمود ياسين على خشبة المسرح.. مسيرة حافلة مع كبار المخرجين والفنانين

قدّم الفنان الراحل محمود ياسين، خلال مشواره الفني الممتد لنحو 50 عاما، قدّم خلالها عددا كبيرا من الأعمال الفنية، سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية والإذاعية.

ومن أبرز المحطات في تاريخ الفنان محمود ياسين، مشاركاته المسرحية، إذ بدأ مشواره الفني بالمسرح القومي، الذي قدّم على خشبته العديد من المسرحيات، وبعد ذلك أصبح واحدا من أشهر وأكبر الوجوه السينمائية، لكنه لم يترك المسرح الذي تعاون خلاله مع كبار الفنانين والمخرجين.

وتستعرض "الوطن" أبرز المسرحيات التي قدمها الفنان محمود ياسين خلال مشواره الفني، كما يلي:

عودة الغائب

تعد مسرحية "عودة الغائب" من أهم المحطات الفنية في تاريخ الفنان محمود ياسين، وعرضها في عام 1978، والمسرحية تأليف فوزي فهمي، إخراج شاكر عبداللطيف، وشارك في بطولتها شهيرة وعايدة عبدالعزيز، أنور إسماعيل، ومحمود الزهيري.

حدث في أكتوبر

أنتجها المسرح القومي مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، وتعاون فيها الفنان محمود ياسين مع المخرج الراحل الفنان كرم مطاوع، في مسرحية "حدث في أكتوبر"، التي تناولت فترة حرب السادس من أكتوبر.

وجاءت فكرة المسرحية مختلفة ومميزة، إذ ظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية في محاولة منهم لإيجاد مكان لهم وسط المعركة، واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل مصر.

والمسرحية من تأليف إسماعيل العادلي، وشارك بها عدد من كبار الفنانين سهير المرشدي، أشرف عبدالغفور، شفيق نور الدين، أحمد الناغي، مصطفى متولي، أحمد حلاوة ويسرى مصطفى.

حلاوة زمان

وتعد مشاركة محمود ياسين في مسرحية "حلاوة زمان" عام 1971، فرصة أتاحت له التعاون مع كبار الفنانين الذين شاركوا بالعرض المسرحي، مثل عباس فارس، توفيق الدقن، شفيق نور الدين، سهير البابلي، هالة فاخر ومحمود الحديني، وجاءت المسرحية من تأليف رشاد رشدي ومن إخراج كمال ياسين.

الزيارة انتهت

وفي العام 1983 تعاون الفنان محمود ياسين مع المخرج الكبير سمير العصفوري، والنجمة شويكار في مسرحية "الزيارة انتهت"، التي كتبها سمير خفاجي وبهجت قمر، وتدور أحداث المسرحية حول سيدة عجوز تزور قريتها التي هجرتها قبل سنوات بغرض اﻻنتقام من شاب خدعها واعتدى عليها، وكان السبب في هروبها من القرية.

شارك في بطولة المسرحية عبدالله فرغلي، أحمد راتب، فاروق فلوكس، شكوكو وأحمد عقل.

واقدساه

عام 1985 قدم الفنان محمود ياسين مسرحية "واقدساه"، تأليف يسري الجندي وإخراج المنصف السويسي، وشارك في بطولتها عبدالعزيز مخيون، توفيق عبدالحميد، محمد المنصور، منى واصف، وغسان مطر.

بداية ونهاية

وفي منتصف الثمانينات، جرى تحويل رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ بداية ونهاية إلى عرض مسرحي، من إعداد أنور فتح الله وإخراج عبدالغفار عودة، وشارك في المسرحية عدد من كبار الفنانين، بينهم فريد شوقي، شهيرة، أبوبكر عزت، كريمة مختار، يسرا، فاروق الفيشاوي، حسين فهمي ونجوى فؤاد.

الخديوي

كما تعاون الفنان محمود ياسين مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب في مسرحية "الخديوي"، التي عرضت في عام 1993 وشارك في بطولتها أشرف عبدالغفور، مدحت مرسي، فاروق الدمرداش وحمزة الشيمي.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".