"بورسعيد لسينما العالم القديم" ينعى محمود ياسين: أكثر الفنانين وعيا

نعى مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، الفنان الكبير محمود ياسين، مؤكدا أنّه أحد أهم نجوم السينما المصرية، وأكثرهم عطاءً على مدار رحلته الفنية الزاخرة بالأعمال المختلفة والمتنوعة، والتي وضعته في صدارة نجوم النصف الثاني من القرن العشرين، وامتدت نجوميته على مدار نصف قرن من العطاء الفني في مختلف روافد الفن المصري.

وقال المخرج إسماعيل مراد، رئيس مهرجان بورسعيد ورئيس مجلس أمناء منظمة سينماتوجراف للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان، إنّ الراحل الكبير كان من أكثر الفنانين وعيا وثقافة، ودعما للأجيال الجديدة من المخرجين والكتاب عبر مسيرته، موضحا أنّه تشرف بإسناد بطولة أحد أفلامه الأولى للراحل الكبير، الذي كان مساندا وداعما له في بداية مسيرته الإخراجية، وتصدي لبطولة فيلم "اغتيال فاتن توفيق"، وقدم كل الدعم خلال مراحل التصوير المختلفة لتخرج هذه التجربة للنور، ويكتب لها النجاح في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف رئيس مهرجان بورسعيد: "منذ اللحظة الأولى حرصت إدارة مهرجان بورسعيد، على تقديم العرفان والتقدير لابن بورسعيد البار الفنان الكبير محمود ياسين، الذي كان على قائمة تكريمات المهرجان في دورته الأولى، كما أطلق المهرجان اسمه على أحد مسابقاته منذ بداية الإعداد للمهرجان قبل عامين، وهي المسابقة الموجهة لأبناء بورسعيد، وتم اختياره ليكون ملهما للشباب من فناني المدينة الباسلة، كما كان ملهما لأجيال من عشاق فن السينما في مصر والعالم العربي".

وتقدم المخرج إسماعيل مراد بخالص العزاء لأسرة الفنان الكبير محمود ياسين، وللسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولشعب بورسعيد، على مصابهم الكبير، ولكل محبي الفنان الكبير الراحل في مصر والوطن العربي، داعياً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".