التحفظ على 7 أطنان "ماكريل" فاسد في حملة لتموين القليوبية

تحفظت مديرية تموين القليوبية على 7 أطنان من الأسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خلال حمله شنتها، اليوم، لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت ومخازن حفظ الأغذية وثلاجات اللحوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، بورود معلومات تفيد بوجود أسماك فاسدة داخل ثلاجة بناحية مدينة قليوب لحفظ المواد الغذائية.

وبمداهمة الثلاجة، جرى التحفظ على 7 أطنان من الأسماك المجمدة "ماكريل" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المكان وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مباحث التموين ضبطت في وقت سابق المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لبيعها بالأسواق.