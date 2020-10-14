إقامة صلاة التجنيز على راهب دير الشايب المتنيح بالأقصر.. والبابا ينعاه

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وفاة أحد رهبانه القس صموئيل الشايب، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 17 عاما.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء صلوات تجنيز الراهب القس صموئيل الشايب، بدير الشايب بالأقصر، وصلى الصلوات صاحبا النيافة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس الدير، والأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، ومجمع رهبان الدير.

ولد الراهب المتنيح بالإسكندرية، في 12 أكتوبر 1964، والتحق بالدير يوم 17 نوفمبر 1999، وترهب في 1 مارس 2003، ونال درجة القسيسية يوم 7 ديسمبر عام 2013.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الراهب المبارك القس صموئيل الشايب، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة.

وكان البابا تواضروس الثاني، زار في عام 2016، دير الأنبا باخوميوس الشايب، بقرية منشأة العماري شرق مدينة الأقصر، وكان في استقباله ومرافقيه الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس الدير، والآباء رهبان الدير.

وأعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس الدير، بدأ استقبال الزائرين من 3 أغسطس الماضي، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يومي "الجمعة والأحد".

وأضاف الدير في بيانه، أنه سوف يتم فتح باب "المعمودية المقدسة"، يوم السبت من كل أسبوع فقط لا غير، وأنه لا يزيد عدد الأطفال المعمدين عن 4 أطفال، وحضور مع كل طفل معمد عدد لا يتجاوز 7 أشخاص، ويصلي لهم القداس الإلهي من الساعة 7 حتي 9 صباحا.

وشدد الدير على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في حرارة الجسم، وسعال أو التهاب بالحلق أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير نهائيا؛ للحفاظ على الآخرين.