ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش "بسكوتة" وكيلو أفيون بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، من إلقاء القبض علي عاطلين، يقيمان بمحافظة أسيوط، دائرة مركز طما شمال المحافظة، وبحوزتهما 12 طربة حشيش "بسكوتة"، يزنوا 3 كيلو جرام، وكيلو من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي 130 ألف جنيه.

وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام كل من: "حمدى. م. هـ"، عاطل، يقيم بمركز الغنايم محافظة أسيوط، مسجل خطر (إتجار بالمواد المخدرة)، و"محمد. خ. ح "، يقيم بذات الناحية، وله معلومات جنائية اتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز طما، مسرحا لنشاطهما.

ونفذت حملة أمنية، عقب استئذان النيابة العامة، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد للمكافحة، قادها المقدم أحمد حفني المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بالتنسيق مع مباحث مركز طما.

وضبط المتهمين، وبحوزتهما 12 طربة من مخدر الحشيش (ماركة بسكوتة)، وزنوا 3 كيلو جرام، و2 لفافة من مخدر الأفيون، وزنت كيلو جرام تقريبا، ومبلغ مالى 130 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية و"توك توك".

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفان للاتصال بعملائهما، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن ضباط مباحث مركز شرطة طما في سوهاج، تمكنوا الشهر الماضي من إلقاء القبض على عاملين وبحوزتهما 2 كيلو حشيش ومبلغ 7 آلاف جنيه، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، تفيد قيام كلا من: "علاء.ن.ص"، 25 عاما، عامل والسابق اتهامه في قضية سرقة، و"محمد.ع.ف"، 40 عاما، عامل، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية تبديد، وسابق اتهامه في 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص - خيانة أمانة"، ويقيمان في أسيوط، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز طما، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، نفذت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز، أسفرت عن ضبط المتهمين حال ترددهما على دائرة المركز، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل، ملك وقيادة الثاني، وبحوزتهما 18 قطعة حشيش، وزنوا 1 كيلو و800 جرام، ومبلغ 7000 جنيها، و2 هاتف محمول.