معلومات عن محمود ياسين: السيجارة صديقته.. والسمك أكلته المفضلة

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز الشخصيات والأماكن والأشياء التي أحبها "ياسين" عبر حياته الفنية والشخصية كما أدلى بها فى عدد من حواراته الصحفية بمجلتي "الكواكب" و"الشبكة".

صديقك الوحيد: السيجارة.

افضل رجل فى التاريخ المصري: مصطفى كامل.

أفضل كاتب: نجيب محفوظ.

أفضل ملحن: محمد الموجي.

أفضل مطرب: عبدالحليم حافظ.

أفضل مطربة: فايزة أحمد.

الأكلة المفضلة: السمك.

أجمل البلاد: لبنان.

حكمتك المفضلة: ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.