ضبط 6 أشخاص بتهمة ممارسة جنس جماعي داخل سيارة بالشارع في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث شرطة حماية الآداب العامة، بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، القبض على 6 أشخاص، أثناء قيامهم بممارسة الجنس الجماعي، داخل إحدي السيارات الملاكي، بمنطقة مدينة مبارك في مدينة المنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم أبو الليل، بمدينة مبارك، يفيد قيام بعض الأشخاص بممارسة الجنس الجماعي، داخل إحدى السيارات الملاكي بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث شرطة الآداب، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوة من ضبط كل من: "محمود .ر .ل"، 24 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بشارع الجلاء، و"عبد الرحمن .ج .أ"، 22 عاما، سائق مقيم بعزبة الشال، بحوزته مطواة، و"محمود .أ .ا" ميكانيكي مقيم شارع سكة سندوب، ومعهم كل من "رحمة .ع .ح"، 27 عاما، لا تعمل، مقيمة بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، و"مي .س"، 22 عاما، لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال، و"منال. س .م"، 24 عاما، لا تعمل.

وتبين استقلال الشباب والفتيات، سيارة رقم "د ص أ 9431"، ملاكي لانسر حمراء اللون، أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة تقسيم أبو الليل، في مدينة مبارك دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن المتهم الثالث، سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح أبيض، وخطف ونشل، ومخدرات"، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل، وتحريض على فسق وزنا)، والخامسة سبق اتهامها في قضيتي (تبديد وتحريض على فسق)، والسادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وجرى ضبط المتهم الأول، وبحوزته 1065 جنيهًا، والرابعة أثناء توقفهم خارج السيارة، وباقي المتهمين داخل السيارة أثناء ممارستهم الجنس الجماعي، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا في محضر الشرطة بممارسة الجنس، بمقابل مادي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، وجري التحفظ على السيارة، وجار العرض على النيابة، لمباشرة التحقيقات.