محمد صلاح يتسبب في عقوبة مشددة لمشجع بالدوري الإنجليزي

حالة جديدة من العنصرية، داخل ملاعب إنجلترا، تصدى لها نادي وست هام، ضد الانتهاكات العنصرية، التي تعرض لها الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، داخل ملعب "ويمبلي"، أثناء مباراة جمعت الفريقين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي الإنجليزي، التزام النادي بالحفاظ على جميع العناصر الموجودة داخل الملعب الأولمبي، سواء من الفريق أو الخصم، إضافة إلى الجماهير، معلناً مسؤوليته الكاملة عن التصدي لجميع أشكال التمييز والعنصرية، والحفاظ على أمن وسلامة جميع من يوجد داخل ناديه.

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