 وزارة النقل: بيع تذاكر مترو الانفاق والسكة الحديد بتخفيضات لكبار السن 

أكدت وزارة النقل في بيان لها اليوم عدم صحة مانشر في عدد من وسائل الاعلام بشأن رفض منافذ بيع التذاكر بمرفقي مترو الانفاق والسكة الحديد تطبيق التخفيضات الخاصة بركوب المواطنين فوق السن 60 و70 عاماً لقطارات السكة الحديد والمترو .

حيث أوضح البيان مايلي :-

• تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات والآليات .

• القرار له توقيت محدد للتطبيق اعتبارا من الخميس الموافق 15/10/2020

• الاجراءات والتدابير الخاصة بتنفيذ القرار تتمثل في طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات و ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء التي تنعقد جلسته بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 .

• وزارة النقل في سبيل الاسراع بتطبيق هذه التخفيضات بعد اتفاق وزيرا النقل والتضامن الاجتماعي عليها قامت بعدد من الخطوات المتوازية بما يكفل التطبيق الفوري لها حيث تم اتخاذ الخطوات التالية :-

1. صدر أمس الثلاثاء الموافق 13/10/2020 توجيه من وزير النقل بخطاب رسمي للسكة الحديد والمترو باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه التخفيضات من طباعة التذاكر والاشتراكات المخصصة لها .

2. تم التواصل مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مساء امس الثلاثاء الموافق 13/10/2020 وعرض الامر عليه هاتفيا والحصول على التصديق الخاص بهذه التخفيضات لحين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 وعليه تم صدور قرار لجميع منافذ البيع بالسكة الحديد والمترو بالتنفيذ الفوري لهذه التخفيضات وتطبيقها بدءا من اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 .

وناشدت الوزارة في بيانها وسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بهذه المرافق الهامة وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية كما تؤكد الوزارة أن الصورة المنشورة اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 في عدد جريدة المصري اليوم في صفحتها الاولى تحت عنوان " المترو والسكة الحديد ترفضان توجيهات الحكومة لصرف تذاكر مجانية لفوق السبعين " هي صورة مفبركة حيث أنها توضح زحام لعدد من الشباب وليس صورة لكبار السن على شبابيك التذاكر حيث أن هناك شابيك خاصة بكبار السن .