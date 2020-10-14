فيديو.. حكاية مشهد سرق فيه محمود ياسين الكاميرا من أحمد السقا

دومًا كان الفنان محمود ياسين مهتمًا بالسينما طوال مشواره الفني، والتي مثلّت له عشقًا من نوع خاص، فلم يكن ممثلًا فقط ولكنه اهتم بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية المهمة، كما شارك في عدد من الأفلام بالتعليق الصوتي لموهبته المميزة في الإلقاء.

واهتم الفنان الراحل أيضًا بالتعاون مع الشباب في السينما مع مطلع الألفية الجديدة، وقدم عددًا من الأفلام معهم مثل "الوعد" مع الفنان آسر ياسين، و"جدو حبيبي" مع الفنانة بشرى، إلا أن فيلم "الجزيرة" يبقى واحدًا من أهم الأعمال السينمائية التي شارك بها "ياسين".

وعُرض فيلم الجزيرة عام 2007، من بطولة أحمد السقا، وخالد الصاوي، وهند صبري، وباسم سمرة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج شريف عرفة، وجسد الفنان الكبير محمود ياسين شخصية "علي الحفني" كبير الجزيرة وتاجر المخدرات ببراعة وصدق شديدين، جعل الجمهور يتفاعل مع شخصيته بشكل كبير ويسعد بعودته للعمل السينمائي.

وفي مشهد "الوداع" بين الأب "على الحفني" والابن "منصور" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد السقا، خطف الفنان الراحل الأضواء، حينما يخبر "على" ابنه بقرب نهايته بسبب المرض وعلى ابنه أن يأخذ مكانه.

ويعد ذلك المشهد من أقوى مشاهد الفيلم، حيث قدمه محمود ياسين ببراعة شديدة تؤكد موهبته التي ظلت حاضرة طوال السنوات، حيث نجح بلغة السينما أن "يسرق الكاميرا" من الفنان أحمد السقا ليؤكد أنه دوما الموهبة تظل حاضرة.

يذكر أن السناريست عمرو محمود ياسين أعلن، صباح اليوم، وفاة والده الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا.

ويعد الفنان محمود ياسين واحدًا من أهم فناني السينما المصرية والعربية، وقد امتد مشواره الفني لما يقارب الخمسين عامًا، قدم خلالها ما يقرب من 300 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح.