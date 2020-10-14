"الأعلى للإعلام" يحيل شكاوى"الأوليمبية" و"الزمالك" للمستشار القانوني

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني، لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني، لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماما عن كل الصور التي تحول دون ذلك.

وبحسب بيان اليوم، أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج البريمو (قناة ten)، تقديم إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني، الذي هاجم النادي الأهلي ومسؤوليه في حلقة الخميس 1/10/2020، وذلك بعد أن تلقى خطابا من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها، ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.

واستعرض المجلس التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقر الموافقة على طلب واحد وعدم الموافقة على 3 طلبات، وطلب استكمال للأوراق وإعادة الاستعلام فيما يخص طلب واحد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعا.

كما وافق المجلس على طلب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من (93) فيلما سينمائيا بعد سداد الرسوم المقررة.

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، التأكيد على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات في 24 نوفمبر 2020م.