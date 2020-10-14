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تعطل "زراعي بنها" بعد تصادم سيارتين والإسعاف تنقل مصابين للمستشفى

كتب:

حسن صالح
10:49 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
تصادم

تصادم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل بإخرى على طريق بنها بالقليوبية، وجرى نقل المصابين للمستشفى، فيما باشر رجال المرور رفع آثار الحادث وفتح الطريق بعد تعطله لمدة ساعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من "سندنهور" مركز بنها، ما أدى الى تكدس الحركة المرورية فى إتجاه "بنها - القاهرة".

انتقل رجال المرور بقيادة العميد عبد العظيم سعيد، وتبين أنه أثناء قيام إحدى السيارات النقل القادمة من مدينة بنها إلى القاهرة بالدوران من منطقة سندنهور للعودة فى الاتجاه المقابل، إصطدمت بها سيارة نقل أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى.

وشهد الطريق الزراعى تكدسًا مروريًا وجرى رفع السيارتين وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وفي وقت سابق لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين جراء إنقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، ونتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين، جرى نقلهم جميعا إلي مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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