عاجل.. "الصحة" تحذر الأمهات من 5 أمراض مع قرب الشتاء

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفيات حميات إمبابة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن هناك عدد من الأمراض، التي تنتشر بين الأطفال، مع قدوم الشتاء يجب الانتباه لها، والحرص على عدم التعرض للإصابة بها.

وتابع الجارحي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أول هذه الأمراض هي الإنفلونزا، وهو فيروس منتشر بين الأطفال، ويجب تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا، خاصة هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الكثير من الفاكهة والخضار، والتأكد من الحصول على قسط كافي من النوم.

وأضاف: والتهاب الحلق يكون شائع بين الأطفال في فصل الشتاء، وتتمثل أعراض التهاب اللوزتين في الحمى والتهاب الحلق دون سعال، وتضخم الغدد الرقيقة، على مقدمة الرقبة والبقع البيضاء على اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق، لافتا إلى النزلات المعوية، وهي فيروسات المعدة معدية، ويمكن أن تسبب أعراضا شديدة، تختلف في المدة من طفل لآخر، وتتمثل أعراضها في القئ والإسهال وألم البطن وصداع وحمى.

وأشار نائب مدير مستشفيات إمبابة، إلى نزلات البرد والكثير يعلمها جيدا، والحصبة وهي منتشرة بين الأطفال هذه الفترة، وهي عدوى يسببها فيروس مرة واحدة، ويمكن الوقاية من الحصبة عن طريق اللقاح، وتظهر علامات الحصبة من 10 إلى 14 يوم، بعد التعرض للفيروس، وتتمثل أعراضها في الحمى والسعال والتهاب الحلق والتهاب العينين، وبقع بيضاء صغيرة على خلفية حمراء موجودة داخل الفم، وطفح جلدي وتحدث العدوى في مراحل متتابعة، على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان، تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.