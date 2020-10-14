الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للبلطجة في بورسعيد: "لعب عيال"

أوضحت وزارة الداخلية، حقيقة ما نشرته مواطنة، بتعرضها لأعمال بلطجة بمنطقة الرحاب ببورسعيد، وذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت الوزارة، تبين بالفحص، أن المواطنة لم تتعرض لأي أعمال بلطجة، وأن الواقعة تتلخص أنه أثناء مرورها بمنطقة الرحاب مستقلة سيارتها بصحبة نجلها، تلاحظ لها وجود بعض الصبية يقومون باللهو، وإتيان أفعال صبيانية بالعدو خلف السيارات، محاولين استقلالها من الخلف.

وأضافت الوزارة، أن المواطنة انتابتها حالة من الفزع والخوف، ما دعاها إلى الصعود لمسكنها، وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وبسؤالها أكدت عدم تعرضها لأعمال بلطجة.