زغاريد "رجالي" وصور من تحت الماء.. أغرب مشاهد دعاية مرشحي النواب

في ظل السباق الدائر تلك الأيام في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، ظهرت طرق جديدة ومختلفة لجذب الناخبين، منها المثير للجدل والغريب، وصلت إلى استخدام المجسمات الخاصة بالرموز، وبرنامج "تيك توك" للترويج للبرنامج الانتخابي.

محمد علام، مرشح دائرة قويسنا وبركة السبع في المنوفية، لجأ إلى التطبيق الشهير"تيك تيوك" في الترويج لحملته الانتخابية، من خلال مقاطع فيديو خاصة به.

أصغر مرشحة بالبرلمان لجأت إلى التصوير بالموز

مرشحة فيديو "قلب توتو" صاحبة جلسة تصوير الموز، فيديو أثار الجدل لأصغر مرشحة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، وفاء صلاح الدين، بدائرة شبين الكوم بالمنوفية، حيث أثار رمز الموز الذي ظهرت به في إحدى جلسات التصوير جدلا واسعا بين الجمهور.

"الزواج راحة كان زماني متستتة في بيت جوزي وأقوله أعملك إيه على الغدا ياقلب توتو" بهذه الكلمات وصفت أصغر مرشحة صعوبة السباق البرلماني، مضيفة أن "الست لو بقت رئيسة وزراء مالهاش إلا بيت جوزها".

وفي دائرة رأس غارب والغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، ابتكر المرشحون طرقًا غير تقليدية، حيث روج مؤيدو حمادة غلاب، المرشح المستقل بالدائرة من خلال صوراً له من تحت الماء للإعلان، فيما قام عبدالحميد محمد سرحان المرشح عن نفس الدائرة بالغطس تحت الماء للترويج عن نفسه، حاملًا صورته الانتخابية.

العمدة رضوان ترشح 9 مرات دون يأس

"الزن على الودان أمر من السحر"، مثل اتبعه العمدة رضوان عدلي حميدة 65 عامًا، المرشح بدائرة جنوب بني سويف، بعد أن بلغت عدد مرات فشله في الوصول إلى كرسي البرلمان 9 مرات بين مجلسي الشعب والشوري بالمسمى القديم، "عايز أخدم الناس والله".

زغاريد الرجال، مشهد ليس مألوفا في مصر، ولكنه حدث مع مؤيدي صاحب رمز اللمبة الجاز، الدكتور جمال الزيني، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، والمرشح المستقل على المقعد الفردي بدائرة مركز الزرقا، حين استقبلوه بـ"زغاريد رجالي" خلال جولته الانتخابية بأحد المقاهي.

"البرقع" و"العباية السوداء"، أساليب مختلفة اتبعتها غادة صقر، المرشحة بالدائرة الأولى بدمياط، وذلك خلال لقاءاتها بالناخبين والصيادين، وسط "زغاريد" وأحضان النساء احتفالا بها.

حملة الجرار الزراعي، حيث ركب اللواء أسامة أبوالمجد، مرشح حزب حماة الوطن عن دائرة دكرنس وبنى عبيد وشربين جرارًا زراعيًا في حملته الانتخابية وسط زفافه بالبطبل والمزمار من قبل أهالي دكرنس.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ولا يزيد عن 5% من الأعضاء معينين من رئيس الجمهورية، وتقسم اللجان على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لكل لدائرتين منها 42 مقعدًا، و100 مقعد للدائرتين الأخرتين.