للصيادلة.. الأوراق المطلوبة للقيد لأول مرة بالنقابة واستخراج الترخيص

حددت نقابة الصيادلة الأوراق والمستندات المطلوبة لقيد خريجي كليات الصيدلة لأول مرة، وكيفية استخراج مزاولة مهنة الصيدلة، الوطن تستعرض بالخطوات في السطور القادمة:

الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة العامة والفرعية واستخراج الكارنيه

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 2 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ شهادة الثانوية العامة.

صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" موجه للنقابة العامة.

المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة من وزارة الصحة:

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 4 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ شهادة تشريعات، حسن سير وسلوك من الجامعات الخاصة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة ندب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية والإدارة التابعة لها للجامعات الخاصة، رخصة الصيدلية.

وكان قد أثار تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018، و2019، أزمة جديدة داخل نقابة الأطباء البيطريين، بعد أن تم إعلان تكليف عدد كبير من الصيادلة، في هيئة سلامة الغذاء، التابعة لمجلس الوزراء، غضب الأطباء البيطريين مؤكدين أنهم الأحق بالتعيين فيها متهمين الصيادلة بالتوغل على مهامهم، وطالبوا النقابة بالتدخل.

قال الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، إن دور مهنة الطب البيطري يكمن في الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان من خلال الرقابة علي تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين بما يؤدي الي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري بشكل سليم من خلال صحة وسلامة الغذاء.

وأكد أنه تم عقد اجتماعا طارئا لهيئة مكتب النقابة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء الذي أكد من خلال الاتصال على احترامه الكامل لمهنة الطب البيطري وان الهيئة تحتوي علي عدة تخصصات ولكن لن يتم التداخل بين هذه التخصصات.

وأضاف أن منصور أيضا أنه لن يتم المساس باختصاصات الأطباء البيطريين داخل هيئة سلامة الغذاء وأن تكليف "الصيادلة" ليس له أدني علاقة بطبيعة عمل أو اختصاص الأطباء البيطريين في الهيئة.