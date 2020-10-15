عامل يقتل شقيقته في طوخ ويفر هاربا.. والتحريات: "خلافات أسرية"

شهدت قرية دندنا مركز طوخ بالقليوبية جريمة قتل بشعة، حيث أنهى "عامل دوكو سيارات" حياة شقيقته باستخدام سلاح ناري وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت كلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهم وإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة وندب الطب الشرعي لمناظرة جثة القتيلة وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، إخطارًا من العميد تامر مرسي مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغًا بقيام عامل دوكو سيارات بإطلاق النيران على شقيقته من سلاح ناري "طبنجة"، أسفر عن مصرعها في الحال.

انتقل العميد اللواء حاتم حداد مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، لموقع الحادث وتقرر تشكيل فريق بحث لبيان ملابسات الجريمة.

وبالفحص تبين قيام " السيد.ح.ع" 33 سنة عامل دوكو سيارات، بقتل شقيقته "غادة.ح.ع" 29 سنة، ربة منزل، بسلاح ناري "طبنجة".

وتبين أن المتهم والمجني عليها مقيمان بشقة سكنية بعقار ملك "ر.ع" ، حيث أطلق المتهم النيران فأصابت المجني عليها بطلقة في الرأس وأخرى في الصدر، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأوضحت تحريات المباحث، أن الأسرة من منطقة الوراق وانتقلوا للسكن بالقرية مسقط رأس والدتهما منذ حوالى ٦ شهور، والمجني عليها مطلقة ولديها طفلة 3 سنوات، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وجار ضبط المتهم الهارب.

تولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث، حيث دلت التحريات الأولية أن خلافات أسرية نشبت بين المتهم والقتيلة بسبب طلاقها.