تحذير لمرضى حساسية الصدر: هواء الخريف مضر لصحتك

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إنّ تيارات الهواء الباردة بدأت مع فصل الخريف، وهي واحدة من المخاطر والمهيجات التي يجب أن يتجنبها مرضى حساسية الصدر، كونها تزيد التهابات الشعب الهوائية وأعراض الحساسية.

وأضاف الدكتور أيمن سالم، أنّه ينبغي على المريض سرعة مراجعة الطبيب أو أخصائي الأمراض الصدرية، عند حدوث تطور في أعراض حساسية الصدر المزمن، مثل: الكحة أو السعال أو ضيق التنفس، وذلك لتحديد مدى شدة الحالة واستقرارها والتدخل السريع للعلاج ومراجعة العلاج المعتاد وكيفيه انتظام المريض عليه.

ولفت إلى استخدام أدوية بسيطة مثل مضادات الحساسية، ويتم تحديد الجرعة حسب شدة الحالة المرضية مع مراعاة وزن وعمر المريض، موضحا أنّ جرعة السيدات المريضات بالحساسية الصدرية، تكون أحيانا أقل من الجرعة التي يتناولها الرجال لعدة عوامل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية بمبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة" لـ554 ألفا و547 مواطنًا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني عقدت 60 ألفا و829 ندوة توعوية خلال سبتمبر الماضي، بينها 46 ألفا و135 ندوة توعوية وتثقيفية داخل المنشآت الطبية، و14 ألفا و694 ندوة بالأماكن والمنشآت العامة، مثل (النوادي، المنشآت الحكومية، البنوك، المصانع، مواقف المواصلات العامة، مراكز الشباب وغيرها)، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات التوعوية للمبادرة الرئاسية.

ويتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية، إضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة".