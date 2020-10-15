محمود ياسين "الجان الوسيم" الذي اختطفته نجمات الزمن الجميل في أفلامهن

محمود ياسين، والذي تشيع جنازته اليوم ليوارى جسده الثرى، بعد أن رحل عن دنيانا أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ 79 عامًا بعد صراع مع المرض، كان بمثابة جوهرة ثمينة، لمع ضوءها وقرر صناع السينما اختطافها سريعًا للاستفادة من هذا الوجه الجديد الذي أصبح له أرضية جماهيرية منذ انطلاقته القوية مع النجمة شادية في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" عام 1970.

صناع السينما في سبعينيات القرن الماضي، قرروا الاعتماد على الشاب محمود ياسين، الذي جمعت ملامحه بين الحِدة والوسامة، ليقف أمام نجمات الزمن الجميل اللاتي بدأن البحث عن جمهور جديد من الشباب، ووجدوا ضالتهم في "ياسين" والذي أصبح فتى الشاشة الأول لمدة تزيد عن 30 عامًا.

سيدة الشاشة

مع فاتن حمامة قدم محمود ياسين، 3 أفلام بدايتها كانت مع فيلم "الخيط الرفيع" عام 1971 عن رواية إحسان عبدالقدوس، وإخراج هنري بركات، وفيلم "حبيبتي" عام 1974 سيناريو وحوار عبدالحي أديب، وإخراج هنري بركات، وفيلم "أفواه وأرانب" عام 1977 للمخرج هنري بركات، سيناريو وحوار سمير عبدالعظيم.

السندريلا

مع سعاد حسني، قدم محمود ياسين 3 أفلام، البداية كانت مع فيلم "الحب الذي كان" عام 1973 للمخرج علي بدرخان، سيناريو وحوار رأفت الميهي، وعام 1974 عن رواية إحسان عبدالقدوس قدما فيلم "أين عقلي؟"، سيناريو رأفت الميهي، إخراج عاطف سالم، ثم فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975 للمخرج كمال الشيخ، سيناريو وحوار رأفت الميهي.

الجميلة

مع نادية لطفي، قدم محمود ياسين عددا من الأفلام منها "الزائرة" عام 1972 للمخرج هنري بركات، سيناريو وحوار محمد مصطفى سالم، وعن رواية يوسف إدريس قدما فيلم "على ورق سوليفان" عام 1975 سيناريو وحوار كوثر هيكل، إخراج حسين كمال، وعام 1988 قدما فيلم "الأب الشرعي" إخراج ناجي أنجلو، سيناريو وحوار عاطف الغمري.