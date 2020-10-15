أصحاب دور السينما في نيويورك يطالبون حاكم الولاية بإعادة فتحها

ناشد أصحاب دور السينما الذين أصابهم الإحباط، بسبب طول فترة إغلاق دور العرض في نيويورك، حاكم الولاية أندرو كورو، لإعادة فتح دور العرض مرة أخرى.

كتبت اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للسينما، وهي منظمة عالمية لمشغلي السينما الرئيسيين، رسالة مفتوحة تحث "كومو" على تخفيف موقفه والنظر في السماح لبعض دور العرض بإعادة فتحها، بحسب موقع Variety.

جاء نص الرسالة: "نحن ندرك التزامك بضمان أن يظل مواطني نيويورك آمنين من فيروس كورونا، خاصة وأن نيويورك تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، فإننا بالطبع لا نقترح أن تفتح الولاية بأكملها مرة واحدة، ومع ذلك، نطلب منك اعتماد خطة مماثلة لتلك الموجودة في كاليفورنيا، حيث سمح نيوسوم حاكم الولاية بالفتح لبعض دور العرض". ووقع على الرسالة قادة سينما AMC وCinemark وCineplex وCineworld.

وتعتبر دور العرض مغلقة بالكامل في نيويورك وهي واحدة من أكبر أسواق السينما في أمريكا والعالم، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لصناع السينما.

تلقت السينما ضربات متتالية منذ بداية انتشار كورونا، كان آخرها قرار شركة "Pixar" بعرض فيلم Soul حصريا على منصة Disney plus يوم 25 ديسمبر، بدلا من طرحه بقاعات السينما.

وبسبب غموض المشهد السينمائي، أعلن عدد من المنتجين عن تأجيل عددا من الأفلام بينها لا وقت للموت، ليكون الموعد الجديد لعرضه يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخططًا له.

فيلم "لا وقت للموت" من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

كما أجلت شركة Warner Bros، فيلم باتمان الذي كان من المقرر عرضه في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

بالإضافة إلى تأجيل إصدار فيلم "Dune"، للمخرج دينيس فيلنوف، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

كما أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021. وفيلم F9، إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.

كما كان من المقرر طرح فيلم الخيال العلمي Matrix 4 في الأول من أبريل 2021، ليكون موعد عرضه الجديد في 22 ديسمبر 2021.