شماريخ وتركيب مصابيح بالشوارع.. وسائل دعاية المرشحين بدائرة المطرية

مع اقتراب نهاية فترة الدعاية الانتخابية، والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي بمحافظات المرحلة الأولى بمجلس النواب، بدأت الدعاية الانتخابية مبكراً في محافظات المرحلة الثانية قبل موعدها المقرر لها في 18 أكتوبر الجاري.

وتعددت وسائل استخدام الدعاية الانتخابية من قبل المترشحين فمنهم من يعقد الاجتماعات مع كبار عائلات الدوائر لكسب تأييدهم مبكراً، وهناك من يستخدم السوشيال ميديا في الترويج كنوع من الدعاية السهلة وغير المكلفة، وهناك من يجوب الشوارع ويتحدث مع المواطنين للاستماع لمطالبهم المختلفة.

ففي دائرة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، استخدم مرشحيها أساليب مختلفة في نشر حملاتهم الإعلانية، التي تنوعت بين استخدام الشماريخ، وتعقيم الشوارع، وتركيب المصابيح.

وقام المرشح وائل الطحان، عن حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة المطرية، بالتجول في شوارع الدائرة وسط مؤيديه الذين استقبلوه بالألعاب النارية والشماريخ والأغاني الوطنية.

كما قامت حملته بتعقيم بعض المناطق بالمطرية لمنع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، ودعا المرشح المواطنين عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، بالتواصل مع الأرقام التي قد قام بنشرها، في حال أراد الأهالي تعقيم مناطقهم.

وفي السياق ذاته، قام المرشح اللواء على الدمرداش، عن حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة المطرية، بتركيب مصابيح الإنارة في عدد من الشوارع، كما قام بالنشر على صفحته الشخصية عن توفير عدد من فرص العمل لشباب المطرية.

ومن جانبه، استخدم المرشح طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد، التواصل مع كبار عائلات المطرية، عن طريق عقد المؤتمرات لمناقشة وجهات النطر المختلفة، حيث تضم دائرة المطرية 4 عزب، وهي عزبة حمادة وشلبي والصفيح والريس، وتضم هذه العزب عدد كبير من الناخبين.

ويتنافس 27 مرشحا على مقعدين في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، بينهم عدد من النواب الذين يتمتعون بخبرة طويلة بالدائرة، وتنافس بالدائرة سيدتين فقط مقابل 25 رجلاً.

ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابي

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهم: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.