النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بمحافظة الأقصر للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 15 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمحافظة الأقصر للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة من عام 2013 حتى مارس 2017.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة الذين كانوا يشغلون مناصبهم بمجلس مدينة البياضية، جنوب المحافظة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية المعمول بها.

وكشفت التحقيقات أن أحمد معوض حسن، رئيس الوحد المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضة أصدر قبل إحالته للمعاش تعليمات لمسئولي الإيرادات والحسابات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية بتوريد جزء من إيرادات شادر الحبيل لحساب صندوق تحسين الخدمة بتلك الجهة وأصر عليها، مما أدى إلي توريد جزء من تلك الإيرادات لحساب الصندوق رغم مخالفة ذلك للتعليمات المقررة في هذا الشأن.

ووافق أيمن علي كامل أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضة، قبل إحالته للمعاش على توريد جزء من إيرادات شادر الحبيل لحساب صندوق الخدمة بالوحدة لمركز الأقصر ومدينة البياضية، رغم وجوب توريده للخزانة العامة بالمخالفة للتعليمات.

وجاء بأوراق القضية، أن مصطفى فؤاد جاد وعادل رمضان سيد، مديرا الحسابات لم يعترضا على توريد جزء من إيرادات شادر الحبيل بمدينة البياضية لحساب صندوق الخدمة بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية رغم وجوب توريده للخزانة العامة.

وأكدت النيابة الإدارية أن محمد أحمد عبدالله حامد مدير الحسابات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية خلال الفترة من شهر فبراير 2016 حتى مارس 2017 لم يعترض على توريد جزء من إيرادات شادر الحبيل بمدينة البياضية لحساب صندوق الخدمة بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية رغم وجوب توريده للخزانة العامة وذلك بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن.