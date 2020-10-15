صيدلة كفر الشيخ تفتتح المؤتمر العلمي "تطوير ودور الصيدلي في القرن 21"

نظمت كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفر الشيخ اليوم الخميس، المؤتمر العلمي السابع تحت عنوان "تطوير دور الصيدلي في القرن الواحد والعشرين"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة والدكتور رمضان الدوماني والدكتور محمد فهمي نقيب الصيادلة.

وقال الدكتور رمضان الدوماني عميد الكلية، خلال كلمته، إن المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع مثل "المجالات الجديدة في مهنة الصيدلة - الإشعاع وتطورات وتطوراته مجالاته في العلاج - التحصينات ودورها وتطور الأمصال واللقاحات لمكافحة كورونا - دور الصيدلي في علاج الأورام - دور النانو تكنولوجي والفيمتو تكنولوجى في الطب والصيدلة".

وأضاف "الدوماني"، أن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع، واختتم كلمته مرحبًا بالضيوف المشاركين في هذا المؤتمر متمنيًا التوفيق فيما يناقشة من محاور هامة.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة على مدار سنوات، مثمنًا على الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الصيدلة في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد.

وأكد "دسوقي"، على أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد متخذه كل الإجراءات الاحترازية وأنها قادرة على تحمل المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، واختتم كلمته موجها الشكر لكل المشاركين في تنظيم هذا المؤتمر وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد، متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية.

ويُحاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الصيدلة المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الصيدلة في خدمة المجتمع.

وشارك في حضور افتتاح المؤتمر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات من بينهم الدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري والدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب الأسبق والدكتور محمد حسين، عميد كلية طب الأسنان السابق والدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية والدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور محمد فهمي حسين نقيب صيادلة كفرالشيخ، وعدد من نقباء صيادلة مصر وهم: "الدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور علي حجاب من مجلس نقابة القليوبية، والدكتور نبيل محي عميد صيدلة كفر الشيخ السابق، والدكتور محمد اللواتي من صيادلة كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز العشماوي وكيل كلية الصيدلة، والدكتور أحمد أمين مقرر المؤتمر، بمشاركة 100 صيدلي وباحث.