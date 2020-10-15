الغرفة التجارية بالدقهلية: نعد حاليا لإعادة فتح أسواق المواشي

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه يجري حاليا الإعداد لإعادة فتح أسواق المواشي، بكافة مراكز الدقهلية، بعد فترة إغلاق امتدت نحو 6 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "رعب" لـ" الوطن"، إنه تقدم بطلب إلي محافظ الدقهلية؛ للموافقة علي إعادة فتح أسواق المواشي في مراكز المحافظة، أسوة بالمحافظات الأخرى، والتي جري فتح الأسواق بها، بعد انحصار الجائحة .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إلي أننا نسعي من خلال إعادة فتح الأسواق، إلي تخفيف الأعباء على المواطنين، وسيتم مخاطبة رؤساء المراكز والمدن؛ لتنفيذ ذلك خلال أسبوع، مع اتخاذ إجراءات التعقيم كافة، والتباعد بإشراف مباشر من الطب البيطري والوحدات المحلية.

وجاء ذلك في خطاب صادر من مدير الاتصال السياسي بمحافظة الدقهلية، المحاسب عبد الحليم التهامي، بورود كتاب الشؤون القانونية، باتخاذ اللازم، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020، ورقم 1680 لسنة 2020، بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الطب البيطري، أنه إلى الآن لم تصل إليهم أي قرارات جديدة، بخصوص إعادة فتح الأسواق من محافظ الدقهلية، وفي حال وصوله سينفذ فورا، مؤكدا: "لا نكره الخير".

وأوضح المصدر، أن الدقهلية بها 9 أسواق مواشي مرخصين، وجميعهم متوقف حاليا، وإعادة فتحهم يتطلب إجراءات وقائية، خاصة الأسواق التي تشهد زحاما كبيرا، مثل سوق بلقاس.

وقال الحاج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في بيان سابق، إن التكيف مع وباء كورونا، بات أمرا ملحا، مؤكدا أنه لا يمكن استمرار غلق أسواق المواشي، في ظل احتمالية طول فترة تفشي كورونا.

وأشار "أبو صدام"، إلى أن غلق الأسواق يضر صغار مربي الثروة الحيوانية بصورة بالغة، خصوصا أنهم يعتبرون السوق بمثابة محكمة لتحديد أسعار المواشي، ويجتمع فيه أهل الخبرة من المربين والتجار ليحددوا سعر الماشية التي لا تباع بالوزن، كالتي للتربية أو الماشية الحلوب.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن صغار مربي الماشية، يشكلون 80% من منتجي الثروة الحيوانية في مصر.