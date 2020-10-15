رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر اجتماعها بعد مخالطة مصاب بكورونا

غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، الخميس، قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على عجل، بعد أقل من ساعة من بدئها، إثر مخالطتها شخصا ثبتت إصابته بكوفيد-19، معلنة أنها ستعزل نفسها.

وأضافت في تغريدة على "تويتر"، أن نتيجة فصحها أثبتت عدم إصابتها بالفيروس، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما أوضحت أنها "علمت بأن أحد أعضاء مكتبها قد ثبتت إصابته بكورونا هذا الصباح، إلا أنها أكدت أن نتيجة فحوصاتها أتت سلبية، لكنها كإجراء احترازي ستترك المجلس الأوروبي على الفور للدخول في عزل ذاتي".

وتشهد الدول الأوروبية قفزة جديدة في الإصابات، ما دفع عددا من الحكومات إلى إعادة فرض بعض التدابير والقيود على التنقل، على الرغم من تكبد العديد من البلدان خسائر اقتصادية فادحة جراء الاغلاق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل يومين، أن إصابات الفيروس الأسبوعية والوفيات في أنحاء أوروبا قفزت بنسبة 34% و16% على الترتيب. ومثلت بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا أكثر من نصف عدد الحالات الجديدة في المنطقة.

أظهر إحصاء نشر اليوم الخميس، أن أكثر من 38.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و92173.

حذر الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن تطور وباء كوفيد-19 في أوروبا يشكل "مصدر قلق كبير"، مع أن الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع. وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوجه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن "عدد الإصابات اليومية يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك"، موضحا أن "كوفيد أصبح السبب الخامس للوفاة وتم بلوغ عتبة الألف وفاة يوميا".

إلا أنه أوضح "مع أننا نسجل زيادة في عدد الإصابات بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف يوميًا مقارنة بذروة شهر أبريل، فإننا لا نزال نرصد وفيات أقل بخمس مرات"، مشددًا على أهمية التدابير الجديدة السارية في جميع أنحاء أوروبا للحد من انتقال الفيروس.