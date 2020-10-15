10 فئات معفاة رسميا من المصروفات الدراسية في العام الجديد

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/ 2021، متضمنًا الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.

وترصد "الوطن" الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، وفقًا لما جاء بالقرار الوزاري استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، وهي كالتالي:

1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2ـ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3ـ الطلاب يتامى الأب.

4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8ـ طلاب مدارس حلايب و شلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي، ومصابي العمليات الحربية والارهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.

جدير بالذكر أن القرار تضمن أن تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

واشتمل القرار على بيان بالرسوم المقررة بقوانين، ومنها 3 جنيهات للمرحلة الابتدائية، وجنيهين للمرحلة الإعدادية، و3 جنيهات للمرحلة الثانوية لصالح نقابة المهن التعليمية، وجنيه لكل من رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وجنيهين للثانوية لصالح وزارة الشباب والرياضة، و4 جنيهات من المرحلة الثانوية كرسم إضافي عند التقدم لأول مرة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و12 جنيهاً لطلاب كل المراحل صالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، و5 جنيهات من كل المراحل لصندوق تكريم الشهداء.