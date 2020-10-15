البعثة الأممية في ليبيا: ممتنون للحكومة المصرية لاستضافة الحوار الليبي

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، مثمنة جهود وفدي مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة.

وقالت البعثة في بيان صحفي، اليوم، "اجتمع وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة بمصر في الفترة بين 11 و13 أكتوبر 2020 لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة".

وتابع: "واتفق الطرفان على ضرورة انهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام. وتثمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بذات القدر جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية، خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية. وتعرب البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام".

وانطلق، الأحد الماضي، اجتماع ليبي استضافته القاهرة بين ممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الجهود التي ترعاها الدول الإقليمية لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا وعلى رأسها مصر.

وأكدت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، أن دور مصر في الاجتماع للمساعدة، معبرة عن أمنيات مصر أن ترى ليبيا آمنة ومستقرة.

وشددت على أن مصر لن تتدخل عسكريا في ليبيا، موضحة أن أمن ليبيا أمن قومي مصري.كان وفدا مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة قد اتفقا خلال اجتماع المسار الدستوري في القاهرة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة، وذكر البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.