عبدالمحسن سلامة: كل قوى التآمر على مصر لن تنجح

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه فخور بالشرطة المصرية، وهناك جهد هائل يبذل في كلية الشرطة، لإعداد شرطة عصرية حديثة بكل معنى الكلمة، وتطوير الموارد البشرية، على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة، عن أبناء الشهداء، يعتبر رسالة للداخل والخارج، بأن أبناء الشعب المصري لا يهابون أي شيء، ولديهم استعدادا للتضحية والفداء حتى آخر نقطة من دمائهم، وإذا سقط شهيد سيكون هناك ألف آخرين.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "Extra News"، أن أبناء الشهداء يريدون استكمال مسيرة آباءهم، موضحا أن كل جماعات الشر وقوى التآمر على مصر، يجب أن يعلموا جيدا أن كل الفتن والنوايا لن تنجح، لأن الشعب مصر على نجاح دولته، وعلى حماية بلده، ولا يهاب المستحيل، وهذا بنموذج عملي واحد، وهو ضباط كلية الشرطة.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن هناك 29 بطلا موجودين في الصفوف المختلفة لكليات الشرطة، تخرج منهم اليوم 9 أشخاص.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمه وباسم الشعب المصري التهنئة لرجال الشرطة، في احتفالية تخريج عدد من ضباط الشرطة، اليوم، الخميس، وقال: إحنا كلنا بنحبكم، وبننظر إليكم بهذه المكانة، يؤلمنا استشهاد أبطال مصر، وعزاؤنا أنهم استشهدوا علشان 100 مليون، وأرحب بكل الأسر الموجودة.. أولياء الأمور الذين أعدوا أبناءهم ثم قدموهم لمصر في كلية الشرطة، حتى يدافعوا عنا كلنا، وكل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز".

وتابع الرئيس: "أهنئكم جميعا أبناءنا الخريجين، وأبناءنا الطلاب الموجودين في الكلية، وأتمنى لكم كل التوفيق وربنا يحفظكم من كل شر وسوء، وألف مبروك".