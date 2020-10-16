صعيدي في الجامعة الأمريكية والقيصر.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عجميستا" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "أسوار القمر" الساعة 8 مساء، وفيلم "بنك الحظ" الساعة 10 مساء، وفيلم "واحد صحيح" الساعة 12 صباحا.

قناة سيما

عرفض فيلم "آه يا ليل يا زمن" الساعة 4 مساء، وفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "حواديت" الساعة 10 مساء.

قناة mbc 2

عرض فيلم Vice الساعة 4 مساء، وفيلم Transcendence الساعة 6 مساء، وفيلم Downsizing الساعة 8 مساء، وفيلم Morgan الساعة 10:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج 1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 7 مساء، وبرنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.