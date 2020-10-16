تبدأ من الغد.. ضوابط ارتداء الكمامات لطلاب المدارس

حددت وزارة الصحة، متمثلة في قطاع الطب الوقائي ضوابط ارتداء الكمامات لطلاب المدارس، مع انطلاق العام الدراسي المقرر غدًا، والفئات العمرية المسموح لها ارتداء الكمامات من عدمه.

وعن تعليمات استخدام "الكمامات"؛ قالت إن التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين هو الأساس، وفي حالة تعذر ذلك يجب ألا تقل مسافة التباعد عن متر، مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

وأشارت إلى منع استخدام الكمامة لدى الأطفال أقل من عامين، وحال وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، وفي حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة الآخرين.

الصحة: اجتماعات المدارس "أون لاين".. أو في الهواء الطلق

ونصحت الوزارة بتنفيذ الاجتماعات الإدارية للمدرسين وأطقم العمل بالمدرسة في الهواء الطلق، مع مراعاة عدم التعرض المباشر لحرارة الشمس لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري أيضاً.

وأشارت إلى ضرورة الحد من المصافحة أو المعانقة أو التقبيل داخل المدرسة.

ولفتت إلى أنه يفضل عقد الاجتماع "أون لاين" باستخدام وسائل التواصل الحديثة، مع المحافظة على المعايير الوقائية العامة باستخدام جهاز واحد لكل فرد.

وأشارت إلى أهمية تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة مع ارتداء "جوانتي"، باستخدام كحول 70%، أو الكلور المخفف بحيث يضاف 20 سنتيمتر مكعب من الكلور تركيز 5% إلى لتر ماء، ناصحة بتطهير مقابض الأبواب خاصة بالحمامات ومقابض حنفيات المياه، والكراسي والاستراحات، وأحرف السلالم، وكافة الأسطح المشتركة الأخرى.

ونصحت بتحديد مسار لأولياء الأمور تختلف عن مسارات الطلاب، على أن يكون دخولهم لحرم المدرسة في حالة الضرورة.

وشدد على أهمية دور غرف العمليات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة في متابعة الوضع الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية والتي قد يتم غلقها بناء على تقرير من الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية التابعة لها هذه المنشآت، مؤكدًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها يوميًا.