السيطرة على حريق "ميجا مول" بعد الاستعانة بالسلالم الهيدروليكية

قالت مصادر أمنية، إن قوات الدفاع المدني استخدمت سيارات الإطفاء المجهزة بالسلالم الهيدرولكية في السيطرة على حريق "ميجا مول" بالقاهرة الجديدة، بسبب اشتعال النيران في واجهة المبنى بشكل كبير.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن سرعة انتقال قوات الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى جميع المحال التجارية وتلتهم ما بداخلها، مشيرا إلى أن أعمال الإطفاء استغرقت قرابة 40 دقيقة حتى نجحت القوات في إخماد النيران بواجهة المول والسيطرة عليها، فيما تتواصل أعمال التبريد.

وأظهرت الصور وجود تلفيات كبيرة في واجهة المبني الذي شب فيه الحريق بسبب جهاز تكييف، وتسببت النيران في إحداث تلفيات في بعض المحال التجارية وأجهزة التكييف بالمبنى.

كانت قوات الدفاع المدني دفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، بعد تلقيها بلاغًا من إدارة المول تفيد بحدوث حريق ضخم في المبني.