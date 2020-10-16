بث المواد غدا.. تعرف على ترددات القنوات التعليمية

قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر غدًا، أعادت وزارة التربية والتعليم قنوات مصر التعليمية للواجهة مجددًا، بعدما أعلنت نيتها بث المواد والدروس التعليمية عبر شاشاتها، وتنشر "الوطن" ترددات القنوات التي ستبدأ في بث المناهج التعليمية غدًا على قمر النايل سات.

تردد قناة مصر التعليمية 2020:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11747.

رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 11747 رأسي.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 12380 أفقي.

القناة التعليمية المصرية 1

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11757.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 11757 أفقي.

طارق شوقي: طرح المواد التعليمية على اليوتيوب

وكان قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم الاتفاق مع 10 قنوات تليفزيونية لبث كافة الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ من الصف الرابع إلى الثانى عشر، وتم اختيار أفضل المدرسين في كل مادة لتقديمها، كما سيتاح للتلميذ مشاهدتها مرة أخرى على اليوتيوب.

وأضاف شوقي أنه تقرر ذلك لمساعدة من ليس لديهم اتصال بالإنترنت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقي الدروس ولكن من أجل القيام بأنشطة "رياضية. اجتماعية. ثقافية"، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، مع التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

فيما كشف عبدالقادر أحمد، رئيس قنوات مصر التعليمية، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، بخصوص الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه غدا السبت، والذي سيعتمد على التعليم عن بعد من خلال إتاحة مجموعة من المنصات الإلكترونية، بجانب تفعيل القنوات التعليمية كمصدر رئيسي لعملية التعلم خلال تواجد الطلاب في المنازل وتخفيف أيام حضورهم في المدارس إلى يومين أو ثلاثة على الأكثر.