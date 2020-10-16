عاجل.. مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقي 6 عناصر من المسجلين خطر والمطلوبين أمنيا مصرعهم خلال حملة بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء استهداف 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة داخل مزرعة مهجورة في المنزلة وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وكمية كبيرة من المخدرات.

وقال مصدر أمني إن حملة مكبرة بقيادة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، داهمت وكر اختباء المتهمين بالمنزلة وبعد استشعار المجرمين باقتراب القوات أطلقوا وابلا من النيران عليهم، وردت القوات على مصدر النيران.

وأسفرت المواجهة عن مقتل ستة أشخاص تبين أنهم مسجلون خطر، وإصابة آخرين ومطلوبين على ذمة العديد من قضايا القتل والشروع في القتل وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة دون ترخيص، واشتهروا داخل المركز بإثارة الرعب بين الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة.