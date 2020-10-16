صور وفيديو.. ابحث مع الشرطة عن لصين سرقا سيدة على طريقة "فتاة المعادي"

تنشر "الوطن" صورة لشابين تورطا في سرقة حقيبة من سيدة بالشرقية، على طريقة حادث "فتاة المعادي" التي لقيت مصرعها منذ 3 أيام.

وتبحث الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، عن الشابين، خاصة أن الواقعة تم تسجيلها بكاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة فاقوس، وتقدمت السيدة ببلاغ إلى أجهزة الأمن والتي فرغت الكاميرات ونشرت صور المتهمين بشوارع المدينة وفي أقسام ومراكز الشرطة في المحافظة.

وكانت سيدة تتجول في أحد شوارع مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية عصر الخميس، بصحبة نجلها ومعها حقيبة كبيرة وحقيبة يد لتفاجأ بشخصين سرقا الحقيبة من يدها، ولولا عناية الله وعدم تشبث السيدة بالحقيبة لتكرر سيناريو فتاة المعادي التي توفيت أثناء تمسكها بحقيبتها التي حاول اللصوص سرقتها.

وقالت مصادر أمنية إن المباحث تكثف جهودها من أجل الوصول للعصابة وقامت بتتبع اللصوص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة من أجل التوصل إلى شخصية هؤلاء اللصوص.

وشهدت منطقة المعادي حادثة بشعة حيث كانت البداية ببلاغ بمقتل فتاة في شارع 9 بالمعادي، تحت عجلات إحدى السيارات، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث، لكشف تفاصيله، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين مرور سيارة ميكروباص استقلها مجرمان بسرعة فائقة، وتسببا في حادث القتل.

وعقب مرور ساعات قليلة على الحادث تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 لصوص، وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلون خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب، اثنان من منطقة مصر القديمة، والثالث من منطقة بولاق الدكرور، واتفقوا فيما بينهم على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث قام المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا أنها تشبثت بها، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق، مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.