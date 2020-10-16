الإفتاء: الأحد غرة ربيع الأول.. والمولد النبوي 29 أكتوبر

أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ونتحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريا بالعين المجردة.

وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غدٍ الأحد 18 أكتوبر لعام 2020 ميلاديا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريا.

وبهذه المناسبة تقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان.

وبناء على ذلك، تحدد يوم الخميس 29 أكتوبر موعدا للمولد النبوى الشريف لعام 1442 هجريا.

وكان عدد من الفلكيين أكد أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، وبهذا تكون ذكرى المولد النبوى الشريف يوم 29 من الشهر الميلادي.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يومًا، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية)، لافتًا إلى أن المولد النبوي الشريف هذا العام سيكون يوم 29 أكتوبر.

وأضاف أن الهلال الجديد لن يُولد، طبقًا للحسابات الفلكية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيًا يوم 18.